Мощный пожар на востоке Москвы попал на видео В Москве на шоссе Энтузиастов загорелось здание на две тысячи квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на шоссе Энтузиастов вспыхнуло административно-производственное здание, огонь распространился на две тысячи квадратных метров, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС. На место был направлен пожарный поезд, спасателям удалось ликвидировать возгорание лишь спустя полтора часа. Никто не пострадал.

Telegram-канал агентства опубликовал видео с места событий. На кадрах видно, как из окон здания вырываются густые клубы дыма.

Как сообщалось ранее, 6 января в Москве загорелся так называемый дом-корабль, расположенный на Большой Тульской улице. Его длина составляет 400 метров, в здании насчитывается 14 этажей. В пресс-службе МЧС России уточнили, что возгорание возникло на балконе одной из квартир, позднее оно было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.

В Санкт-Петербурге в ночь на 8 января загорелся ангар, расположенный в Невском районе Северной столицы. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. В помещении хранились полиэтилен и картонная упаковка. Для тушения огня были привлечены 55 специалистов и 14 единиц специальной техники. В МЧС России подчеркнули, что огнеборцам удалось полностью потушить пожар, пострадавших нет.