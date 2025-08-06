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06 августа 2025 в 12:19

Появились кадры горящего автобуса на трассе в Крыму

Фото: t.me/proc_crimea

На Евпаторийском шоссе в Симферополе произошло возгорание рейсового автобуса, сообщили в прокуратуре Крыма. Инцидент случился 6 августа 2025 года с транспортным средством, следовавшим по маршруту № 62 Загородный — Пневматика. Прокуратура республики начала проверку по факту происшествия.

Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с возгоранием рейсового автобуса в городе Симферополе. По предварительной информации, 6 августа 2025 года произошло возгорание автобуса, двигавшегося по маршруту № 62 Загородный — Пневматика, — заявили в ведомстве.

Ранее в Тульской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадали 35 человек. Как сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, пятеро из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших — трое несовершеннолетних.

Авария произошла на федеральной трассе М-4 «Дон», где автобус столкнулся с опорой пункта взимания платы. По предварительной информации правоохранительных органов, причиной ДТП мог стать сильный туман, ограничивший видимость на дороге. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты для установления всех обстоятельств случившегося.

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