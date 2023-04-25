После падения вертолета санавиации под Волгоградом завели уголовное дело

Фото: Западное МСУТ СК России

Место падения вертолета

После падения вертолета и гибели пилота в Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России. Следствие рассматривает несколько версий случившегося.

Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ, — говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства крушения судна.

Инцидент произошел ранним утром 25 апреля. Полиции поступило сообщение о том, что в поле вблизи поселка Ерзовка Городищенского района обнаружили упавший вертолет «Ансат» с бортовым номером 20012. На месте ЧП также нашли тело 55-летнего пилота.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области в районе горы Топхан частный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. В результате происшествия погиб один человек, еще один получил серьезные травмы. Всего на борту вертолета находились 10 человек.