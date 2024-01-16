В АО «Теплоэнерго» рассказали, как помогут ошпаренным кипятком нижегородцам АО «Теплоэнерго» окажет помощь пострадавшим при прорыве трубы нижегородцам

Фото: vk.com/teploenergonn

Нижегородское АО «Теплоэнерго» окажет помощь горожанам, получившим ожоги при прорыве трубы с горячей водой, рассказали NEWS.ru в пресс-службе губернатора и правительства региона. В компании пообещали оплатить пострадавшим лечение и оказать необходимую материальную помощь.

АО «Теплоэнерго» окажет помощь нижегородцам, которые обратились в медучреждения после последствий утечки на трубопроводе на улице Славянской. В компании подчеркнули, что находятся в контакте с обратившимися в медучреждения и готовы компенсировать затраты на лечение и реабилитацию, а также оказать необходимую материальную помощь, — сказали в пресс-службе.

В настоящее время завершаются сварочные работы в районе аварии. После этого будет восстановлена подача тепла в 20 жилых домов и две школы, которые лишились отопления из-за инцидента. Предполагается, что это произойдет в течение ближайших четырех часов.

Как сообщалось ранее, прорыв теплосети на перекрестке улиц Славянской и Студеной произошел 16 января. По данным Нижегородского территориального центра медицины катастроф, ожоги получили 10 человек, в том числе один ребенок. Взрослым оказана необходимая медпомощь, они будут проходить дальнейшее лечение амбулаторно. У ребенка диагностированы ожоги 2–3% поверхности тела, ему будет оказана помощь в стационаре.