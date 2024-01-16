Стало известно о состоянии обваривших ноги в кипятке нижегородцев Девяти пострадавшим оказана помощь после прорыва трубы в Нижнем Новгороде

Фото: vk.com/governmentnnov

Девяти пострадавшим взрослым оказана необходимая медицинская помощь после повреждения теплосети в центре Нижнего Новгорода, рассказали NEWS.ru в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. Они будут проходить лечение амбулаторно. По данным регионального Министерства здравоохранения, у пострадавшего ребенка зафиксированы ожоги 2–3% поверхности тела, ему окажут необходимую помощь в стационаре.

Девяти взрослым оказана необходимая медицинская помощь, они будут проходить лечение амбулаторно. У пострадавшего ребенка зафиксированы ожоги 2–3% поверхности тела, он будет проходить лечение в стационаре, — рассказали в пресс-службе.

В Нижегородском территориальном центре медицины катастроф уточнили NEWS.ru, что в результате повреждения теплосети на перекрестке улиц Студеной и Славянской ожоги получили 10 человек. Всех пострадавших доставили в Ожоговый центр ПИМУ Минздрава России.

По данным Telegram-канала «112», вследствие аварии без отопления остаются 20 многоквартирных домов, в которых проживают более трех тысяч человек. На месте происшествия работают аварийные службы.