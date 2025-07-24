Политолог оценил шансы Хинштейна на победу на выборах главы Курской области Политолог Минченко: у Хинштейна есть все шансы победить на выборах главы Курщины

У врио главы Курской области Александра Хинштейна есть все шансы победить на выборах главы региона, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, у политика высокие рейтинги, он хорошо взаимодействует с избирателями и умеет работать с информационной повесткой.

Шансы Хинштейна на победу 100-процентные, у него достаточно высокие рейтинги, насколько я знаю, одни из самых высоких среди тех, кто идет на выборы в этом году. Он хорошо работает с информационной повесткой, хорошо взаимодействует с избирателями. Что касается хозяйственной компетентности, пока сложно судить, особенно учитывая эту ситуацию кризиса, я думаю, что об этом можно будет делать какие-то внятные выводы года через два, — сказал Минченко.

Ранее стало известно, что избирательная комиссия Курской области зарегистрировала Хинштейна кандидатом для участия в выборах губернатора. Об этом сообщил сам политик. По его словам, своей главной задачей он видит помощь курянам и работу на благо области.