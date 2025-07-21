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21 июля 2025 в 15:04

«Пока не исчерпались»: военэксперт раскрыл, когда ждать краха Зеленского

Полковник Алехин: людской ресурс помогает Зеленскому и ВСУ удерживать фронт

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский и ВСУ держатся за счет людского ресурса, заявил NEWS.ru военэксперт полковник запаса Геннадий Алехин. По его словам, по этой причине фронт еще не прорван, однако российские подразделения полностью владеют оперативно-тактической инициативой на всех участках линии боевого соприкосновения.

Что будет дальше? Тут зависит от многих факторов. Когда у них полностью исчерпаются все резервы — пока не исчерпались, оружие и боеприпасы имеются. Дроны у них собираются <…>, наемники тоже к ним едут, — подчеркнул эксперт.

Он предположил, что крах киевской власти наступит, когда Украине перестанут поставлять оружие. После этого ВС России смогут заполучить не только оперативно-тактическую, но и стратегическую инициативу.

Когда будет у нас основательный прорыв на каком-то участке фронта, и мы можем прорваться в глубину к противнику не на один километр, не на 500 метров, а минимум на 20–50 километров, тогда можно уже говорить о каком-то стратегическом успехе наших войск, — заключил Алехин.

Как ранее заявил лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, Запад должен понять, что продолжение поставок вооружений Украине не изменит ситуацию в зоне СВО. Так он отреагировал на возобновление военной помощи Киеву со стороны США.

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