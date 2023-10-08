Подросток за рулем легковушки сбил двух пешеходов на острове Русский

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Двух пешеходов госпитализировали после наезда автомобиля на острове Русский во Владивостоке, сообщил РИА Новости источник в региональном МВД. За рулем находился 16-летний подросток без прав. После ДТП легковушка повредила еще три иномарки и мотоцикл.

В результате автоаварии травмы получили два пешехода — молодые люди в возрасте 18 и 25 лет. С места происшествия они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, — сообщил собеседник агентства.

По факту аварии проводится проверка, в отношении несовершеннолетнего водителя составлены административные протоколы по трем статьям.

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