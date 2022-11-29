Подросток устроил смертельное ДТП на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Ленинградском шоссе подросток за рулем легкового автомобиля Peugeot устроил смертельное ДТП, сообщает РЕН ТВ. Машина на большой скорости врезалась в ограждение, в результате чего погибли два человека.

За рулем Peugeot находился 17-летний подросток. Транспортное средство принадлежало 21-летней девушке, которая ехала на пассажирском месте. По какой причине она решила передать управление машиной подростку — неизвестно. В результате аварии и владелица машины, и находившийся за рулем несовершеннолетний погибли на месте.

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе МВД России по Москве, ДТП произошло около часа ночи в районе дома № 86 на Ленинградском шоссе. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве легковой автомобиль сбил на тротуаре мать с двумя детьми, один из которых находился в коляске. В результате женщина и один ребенок погибли, второй был госпитализирован. За рулем автомобиля была 37-летняя женщина, она задержана. Согласно результатам медосвидетельствования, в момент аварии она находилась в состоянии наркотического опьянения.