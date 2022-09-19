В Ижевске мужчина с игрушечным пистолетом попытался ограбить ломбард

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В Ижевске Удмуртской Республики 45-летний ранее судимый местный житель попытался ограбить ломбард, вооружившись игрушечным пистолетом, сообщает пресс-служба МВД по региону в своем Telegram-канале. Мужчина был ранее судим.

По версии следствия, подозреваемый в медицинской маске вошел в ломбард по улице Ворошилова. Мужчина приставил игрушечный пистолет, к девушке-продавцу, требуя отдать деньги. После того, как продавец смогла нажать тревожную кнопку, злоумышленник, испугавшись, скрылся с места преступления.

В дальнейшем мужчина выбросил свою верхнюю одежду в мусорный бак, в попытке избавиться от улик.

По факту совершения разбойного нападения возбуждено уголовное дело, подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Ранее стало известно, что пистолет, взявшей в заложники сотрудников отделения банка в Бейруте с требованием отдать ей собственные деньги с долларового вклада, оказался игрушечным. Нападавшая пошла на такой шаг, поскольку банки страны отказываются выдавать деньги с вкладов граждан в твердой валюте из-за финансового кризиса в стране. Вместо этого людям предлагается получить деньги в ливанских фунтах по крайне невыгодному курсу.