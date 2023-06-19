Новости регионов: на Урале подросток сбил шестилетнего велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области 14-летний подросток за рулем Kia Ceed выехал на встречную полосу и сбил шестилетнего мальчика на велосипеде. Ребенок госпитализирован с переломом ребер и ушибом легких. Между тем в Тюмени полицейские устроили погоню за 17-летним подростком, который попытался скрыться от сотрудников ДПС на автомобиле, итогом стало его задержание.

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Ставропольский край

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Гендиректор компании на Ставрополье оказался под следствием за невыплату зарплаты, сообщает newstracker.ru. Руководитель фирмы в Минеральных Водах несколько месяцев не выплачивал зарплату сотруднице, в результате чего долг по заработной плате составил 136 тысяч рублей.

Республика Удмуртия

На станции Шолья в Удмуртии из цистерны грузового поезда произошла утечка технического спирта метанола, пишет udm-info.ru. В результате инцидента никто не пострадал. Угроза для экологической обстановки отсутствует.

Ростовская область

В Ростовской области проводится проверка в связи с гибелью детей, сообщает rostovgazeta.ru. Следователям предстоит установить обстоятельства смерти детей 4 и 12 лет, которые утонули 18 июня. Следователи начали процессуальные проверки инцидентов.

Республика Татарстан

В Казани все школы и детсады оборудовали системами контроля, информирует inkazan.ru. Всего за два года в Казани на модернизацию системы безопасности учреждений социальной сферы потратили 600 млн рублей. На сегодня к виртуальному мониторингу уже подключили 321 объект социальной сферы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградская область

Волгоградец разбил голову при падении в бассейне, сообщают novostivolgograda.ru. Известно, что мужчина неудачно упал с порога, когда спускался в бассейн. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Нижегородская область

В нижегородском парке «Швейцария» задержали девушку с красными воздушными шарами. Как сообщает newsnn.ru, по экологическим соображениям проносить воздушные шары в парк запрещено. Уточняется, что жительница Нижнего Новгорода принесла 50 шариков для фотосессии. Нарушительницу вывел с территории парка наряд Росгвардии.

Свердловская область

В Свердловской области 14-летний подросток за рулем авто сбил ребенка на велосипеде, информирует tagilcity.ru. Подросток на иномарке Kia Ceed не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, сбил шестилетнего мальчика на велосипеде. Ребенок с переломом ребер и ушибом легких доставлен в больницу.

Оренбургская область

На участке трассы Уфа — Оренбург в ДТП попал пассажирский автобус, пишет 56orb.ru. Сообщается, что в нем ехали около 15 пассажиров, одному из которых потребовалась медицинская помощь. В ПАЗ врезался водитель на Hyundai Elantra.

Тюменская область

В Тюмени полицейские устроили погоню за 17-летним подростком, сообщает nashgorod.ru. Юный водитель попытался скрыться от сотрудников ДПС, но его план провалился.

Омская область

В Омской области в 12-й раз пройдет песенный фестиваль «Автомат и гитара», передает gorod55.ru. Традиционный песенный форум, приуроченный ко Дню ветеранов боевых действий, который отмечают в России 1 июля, будет проводиться в период с 28 июня по 2 июля.

Карелия

Животных защитили от шума во время музыкального фестиваля в Карелии, сообщает karelinform.ru. С 16 по 18 июня в вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко состоялся музыкальный фестиваль «Воздух Карелии». Накануне мероприятия зоозащитники высказывали беспокойство за состояние животных, обитающих в местном питомнике.

Фото: vk.com/vozduh_karelii Фестиваль «Воздух Карелии»

Приморье вошло в первую десятку субъектов РФ по борьбе с безработицей после того, как в регионе зафиксировали улучшение ситуации с занятостью. При этом отмечен рост доходов местных жителей, пишет vostokmedia.com. Приморский край занимает восьмое место в Дальневосточном федеральном округе по улучшению уровня жизни населения.

Башкирия

Сильный ветер снес обшивку с фасада многоквартирного дома в Уфе. Как пишет mkset.ru, происшествие зарегистрировано в Орджоникидзевском районе. Ранее пресс-служба регионального МЧС предупредила жителей республики об ухудшении погодных условий в ближайшие дни. В частности, речь идет о порывах ветра до 15–20 м/с.

Хабаровский край

В Хабаровском крае представили мультфильм на нивхском языке. Как сообщает transsibinfo.com, лента «Оморочка жизни» создана по мотивам рассказа писателя Евгения Гудана. Режиссер фильма — мультипликатор Алан Кодзаев. В основе анимационной ленты лежит небольшое философское размышление, адресованное молодежи, которая ищет свой жизненный путь, преодолевая различные препятствия.