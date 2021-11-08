В Подмосковье 16-летний подросток за рулём сбил женщину с ребёнком

16-летний подросток сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе в подмосковном Дрожжино. Школьник находился за рулём родительского автомобиля. Об этом пишет «112».

По всей видимости, школьник взял у отца покататься авто Volkswagen Touareg, однако в какой-то момент допустил ошибку в управлении машиной и сбил пешеходов. После инцидента подросток испугался и покинул место инцидента — как видно на опубликованных кадрах, автомобиль с дороги пришлось забирать полицейским с эвакуатором.

Школьника удалось обнаружить уже дома. В ближайшее время подростка вместе с родителями доставят в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Что же касается пострадавших, то они госпитализированы в одну из местных больниц. У женщины и 12-летнего ребёнка диагностированы ушибы.

Ранее двое молодых людей в возрасте 16 и 17 лет сбили сотрудника ГИБДД, пытаясь оторваться от погони. Инцидент произошёл в Подмосковье.