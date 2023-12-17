Подросток умер на соревнованиях по боксу на Урале В Первоуральске умер 14-летний школьник во время соревнований по боксу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Первоуральске Свердловской области на соревнованиях по боксу умер 14-летний школьник, сообщает Telegram-канал «Телекомпания Первоуральск». По его данным, подросток занимался в секции Центра развития детей и молодежи (ЦРДМ) и был допущен к состязаниям.

Как уточняется в публикации, подростку стало плохо во время соревнований. Присутствовавший на соревнованиях медработник сразу же приступил к оказанию помощи подростку. Бригада скорой помощи прибыла на место быстро, но спасти школьника не удалось. Причина его смерти устанавливается. По предварительной информации, спортсмен предоставил все необходимые документы и медицинские справки для допуска к состязаниям.

Ранее сообщалось, что в Красноярске 11-летний школьник умер на уроке физкультуры. В ходе занятий ему стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшие на место медики спасти мальчика не смогли.

До этого похожий случай произошел в Тюмени. Там на уроке физкультуры умер учащийся 11-го класса. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. В городском департаменте образования отметили, что молодой человек входил в основную группу здоровья, занимался спортом и регулярно проходил медосмотр. Перед уроком он на самочувствие не жаловался.