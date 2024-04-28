Подростки сожгли цветы у Вечного огня в станице Васюринской

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Подростки сожгли цветы у Вечного огня в станице Васюринской в Краснодарском крае. Кадры последствий вандализма засняли местные жители, их публикует газета «РВС».

На ролике видны разбросанные гвоздики вокруг мемориала, а также клумба, из которой вырвали посаженные цветы. Прокуратура организовала проверку по факту осквернения памятника ВОВ.

Ранее житель города Кириши Ленинградской области прикурил сигарету от Вечного огня, попал на видео и стал фигурантом уголовного дела. 29-летний мужчина планировал стать актером. На опубликованных кадрах видно, что в киришском сквере Победы человек, полностью одетый в черное, целенаправленно подходит к Вечному огню, склоняется над ним и прикуривает, а после уходит.

Несостоявшийся артист зарабатывает на сайте по продаже б/у вещей. Кроме того, у мужчины уже есть одна судимость 14-летней давности за грабеж. После прикуривания сигареты от Вечного огня против него возбудили уголовное дело за осквернение мест захоронения.

До этого следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения подростками Вечного огня в Южно-Сахалинске. По данным СМИ, речь идет о появившемся в Сети видео, на котором местная девятиклассница прикуривает от мемориала.