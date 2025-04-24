«Подошел, не объяснив причину»: убийца полицейского объяснил свой поступок Задержанному за убийство полицейского в Кингисеппе устроили первичный допрос

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На первичном допросе задержанный за убийство 24-летнего полицейского 19-летний Руслан Тимофеев объяснил свое нападение на оперативника с ножом тем, что тот подошел к нему без объяснения причины, пишет Telegram-канал Mash. Злоумышленник признался, что готовился воевать с теми, кто придет на его поиски.

За то, что подошел ко мне, не объяснив причину! — заявил Тимофеев.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что неизвестный зарезал 24-летнего оперуполномоченного уголовного розыска Дмитрия Семеновых в Кингисеппе. Полицейский обратил внимание на прохожего, который был схож по приметам с разыскиваемым за совершение противоправных действий, и подошел для проверки документов. Молодой человек вонзил в шею Семеновых нож и скрылся.

Знакомый Тимофеева, пожелавший остаться анонимным, заявил в беседе с NEWS.ru, что неделю назад мужчина сбежал из армии. Он высказал мнение, что Тимофеев мог получить на службе психологическую травму. Кроме того, по его словам, Руслан употреблял наркотики, что тоже могло стать причиной его поведения.

Тимофеева задержали в Ленинградской области в лесном массиве Сланцевского района при силовой поддержке СОБР «Росгвардии». Он почти сутки прятался в лесополосе.