Предполагаемого убийцу полицейского задержали в Ленобласти Волк: в лесном массиве Ленобласти задержали предполагаемого убийцу полицейского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Молодой человек, которого подозревают в убийстве сотрудника полиции в городе Кингисепп Ленинградской области, задержан, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, 19-летнего жителя региона задержали в лесном массиве Сланцевского района.

В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого убийцы оперуполномоченного уголовного розыска в Кингисеппе. Им оказался 19-летний уроженец областного райцентра Сланцы, — написала Волк.

Ранее сообщалось, что в преступлении подозревается россиянин Руслан Тимофеев. Его знакомый, пожелавший остаться анонимным, заявил в беседе с NEWS.ru, что неделю назад мужчина сбежал из армии. Он высказал мнение, что Тимофеев мог получить на службе психологическую травму. Кроме того, по его словам, Руслан употреблял наркотики, что тоже могло стать причиной его поведения.

До этого Ирина Волк сообщала, что неизвестный зарезал 24-летнего оперуполномоченного уголовного розыска Дмитрия Семеновых в Кингисеппе. Полицейский обратил внимание на прохожего, который был схож по приметам с разыскиваемым за совершение противоправных действий, и подошел для проверки документов. Молодой человек вонзил в шею Семеновых нож и скрылся. В поисках преступника участвовали 300 человек и вертолет.