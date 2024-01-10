Подъезд дома в Климовске превратился в паровую баню после подачи отопления В подъезде дома в Климовске прорвало трубу после подачи отопления

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подъезде одного из многоквартирных домов в подмосковном Подольске прорвало трубу после подачи отопления, сообщает Telegram-канал Zvezdanews. Местные жители показали на видео, как помещение превратилось в паровую баню.

На опубликованных жителями микрорайона Климовск кадрах можно увидеть, как весь подъезд в доме заполнен горячим паром. При этом в квартире отчетливо слышен шум воды.

Замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева ранее рассказала о причинах аварий на коммунальных объектах в Подмосковье. Она заявила, что ответственность за ЧП несет местное самоуправление, так как не менее 40% коммунальной инфраструктуры в регионе необходимо менять. Однако она продолжала использоваться, несмотря на высокий износ.

В МЧС России сообщили во вторник, 9 января, что жители 57 многоэтажных домов в Подмосковье остаются без теплоснабжения из-за многочисленных аварий в регионе на фоне морозов. При этом в ведомстве рассказали о возобновлении подачи тепла в 166 многоквартирных домах. В работах по устранению последствий ЧП в регионе задействована группировка РСЧС из 496 человек и 134 единиц техники.