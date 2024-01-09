В Госдуме озвучили причины аварий на энергообъектах в Подмосковье Депутат Разворотнева: подмосковными котельными пользуются с надеждой на авось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аварии на подмосковных котельных, оставившие жителей без тепла в морозы, произошли по вине органов местного самоуправления, заявила в беседе с НСН замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, эксплуатация изношенных мощностей происходит в регионе с надеждой на авось.

Проблема заключается в высоком износе — 40% коммунальной инфраструктуры необходимо срочно реконструировать или полностью менять, — в длительном отсутствии нормальных ремонтов и нехватке средств на эти ремонты. <...> Все долго надеялись на авось, пользовались той инфраструктурой, которая была создана в советские времена, — пояснила депутат.

Как сообщила пресс-служба Кремля, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о положении дел в районах, где нарушено электро- и теплоснабжение. По итогам доклада главе МЧС и «Россетям» были даны соответствующие поручения. Разворотнева пояснила, что за обеспечение населения теплом, водой, электроэнергией, газом отвечают органы местного самоуправления, которые должны выдавать котельным, в том числе частным, паспорт готовности к зиме.

Многие муниципалитеты <...> из-за износа коммуникаций стоят перед непростым выбором: если паспорт не подписывать, то люди останутся без тепла. Если подписывать, остается сидеть и молиться, чтобы все обошлось, — признала политик.

По мнению Разворотневой, прекратить череду инцидентов, подобных ситуации в Подольске, где из-за остановки частной котельной остались без тепла 173 многоквартирных дома, поможет выделение средств на модернизацию существующих мощностей и на строительство новых современных модульных или небольших котельных.

Ранее жители Климовска, оставшиеся без теплоснабжения из-за аварии на котельной, рассказали, что грели свои квартиры с помощью газовых плит. При этом люди все равно находились дома в верхней одежде.