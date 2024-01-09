МЧС: жители 57 многоэтажек в Подмосковье остаются без тепла

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Жители 57 многоэтажных домов в Подмосковье остаются без теплоснабжения после многочисленных аварий в регионе из-за морозов, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. При этом уточняется, что подача тепла восстановлена в 116 многоквартирных домах.

В Подмосковье по региональному уровню реагирования в работах задействована группировка РСЧС из 496 человек и 134 единиц техники, — говорится в сообщении.

В работах по восстановлению теплоснабжения в регионе в круглосуточном режиме задействованы 204 аварийные бригады. Оборудованы шесть пунктов временного размещения и 11 пунктов обогрева, добавили в ведомстве. Местным жителям раздают обогреватели, одеяла и пледы. Работы в регионе планируется завершить в течение суток.

В МЧС подчеркнули, что чрезвычайные ситуации на коммунальных объектах в основном были вызваны аномальными морозами и обильными осадками. Кроме того, в отдельных местах имели место перебои в движении железнодорожного транспорта.

Ранее в подмосковном Климовске загорелась линия электропередачи из-за перегрузки на фоне морозов. Очевидцы опубликовали видео, на котором можно увидеть пламя на нескольких столбах поблизости. При этом ряд жителей региона продолжают жаловаться на проблемы с подачей коммуникаций.