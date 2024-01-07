Песков: Путин в курсе аварийного отключения тепла в домах Подмосковья

Президенту России Владимиру Путину известно об отключении теплоснабжения в ряде населенных пунктов в Московской области, по восстановлению тепла в квартирах жителей ведется огромная работа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что за прошедшие годы в регионе значительно обновилась система ЖКХ, но этого времени пока недостаточно, пишет Telegram-канал «Осторожно Media». Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Путину докладывают обо всех крупных аварийных ситуациях, в том числе такого рода.

Президент в курсе всего. Тем более таких аварийных ситуаций. Все службы работают в авральном режиме днем и ночью. За последние 10-20 лет проделана огромная работа по обновлению инфраструктуры ЖКХ: трубы главным образом, котельные и так далее. Но даже за два десятилетия обновить все невозможно, — сказал Песков.

В Подмосковье проблемы с теплоснабжением начались 4-5 января. В частности в Подольске в микрорайоне Климовск это коснулось 170 жилых домов. На фоне низких температур власти объявили режим ЧС локального характера, для граждан были организованы пункты обогрева. СМИ писали, что в квартирах держалась температура около +10 градусов.

7 января Следственный комитет РФ по факту аварии возбудил уголовное дело. По предварительной версии, из-за неправильной эксплуатации котельной в городе произошел прорыв теплотрасс, в результате жилые дома, больницы, школы и детские сады остались без отопления и горячей воды.