«Подъем»: полицейские избили мужчину за отказ сесть к ним в машину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Северодвинска Александр Калинин рассказал «Подъему», как в 2020 году его избили сотрудники полиции после отказа пройти медицинское освидетельствование в салоне автомобиля ГАИ. По словам мужчины, после избиения ему диагностировали сотрясение мозга и травму локтя. Кроме того, у него отняли водительские права, которые он не получил до сих пор.

Они вызвали понятых — приехала вневедомственная охрана. Меня избили с участием одного из этих «понятых». Втроем, на улице прямо. Надели наручники, запихали в машину и задержали, — сообщил Калинин.

После этого ему вменили сопротивление при задержании. В суде мужчине посоветовали решить проблему «кратчайшим путем»: судья предложила выписать Калинину штраф и «разойтись», в противном случае его ждал арест на 14 суток.

Я говорю: ладно, пишу отказ, — рассказал мужчина.

Сняв побои, Калинин обжаловал приговор в областном суде, но Следственный комитет отказался возбудить дело на полицейских, а права мужчине так и не вернули. Теперь Калинин намерен обратиться в прокуратуру.

Ранее в Приморском крае двое сотрудников полиции напали на двух женщин и избили их, отобрав драгоценности. Позже полицейских задержали коллеги.