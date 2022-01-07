Под Саратовом построят кислородную станцию за 1,3 миллиарда рублей

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В Приморье обнаружен труп краснокнижного амурского тигрёнка со следами ранений, нанесённых человеком, сообщили в региональном Министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, передаёт РИА Новости. Убийце амурского тигра грозит реальный срок лишения свободы и крупный денежный штраф.

На территории Красноармейского района обнаружен труп амурского тигра с признаками смерти от рук человека. В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Труп животного отправили в Уссурийск на экспертизу,...