Под Саратовом построят кислородную станцию за 1,3 миллиарда рублей

Свыше 1,3 миллиарда рублей планируется вложить в строительство комплекса производства кислорода в городе Балаково Саратовской области. Проект реализует АО «Металлургический завод Балаково» (входит в холдинг «Новосталь-М»). Создание комплекса планируется завершить к 2024 году, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития региона, передаёт РИА Новости.
В целях обеспечения новых производственных комплексов техническими инертными газами реализуется проект по строительству комплекса производства кислорода и разделения воздуха с объёмом инвестиций более 1,3 миллиарда рублей, созданием 55 рабочих мест, срок реализации — 2021–2024 годы, — приводится сообщение пресс-службы.
Основные активы металлургического холдинга «Новосталь-М» — Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ) и металлургический завод «Балаково». Совокупно предприятия выпускают порядка 2,9 миллиона тонн продукции в год.
Ранее владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов сообщил, что для перехода российской чёрной металлургии на безуглеродное производство потребуется 10 трлн рублей. Металлургическим комбинатам будет необходимо поставлять 110 ГВт зелёной электроэнергии. При этом все установленные мощности российской энергетики составляют немногим более 200 ГВт.