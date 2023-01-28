Под Петербургом на льду Невы нашли обгоревшее тело

В поселке имени Свердлова Ленинградской области местные жители во время прогулки обнаружили труп, вокруг которого лежали куски сожженной одежды, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина лежал на льду Невы неподалеку от таблички «Купаться запрещено» абсолютно голым.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

РЕН ТВ уточняет, что труп был найден рядом с пересечением 8-й линии и Овцинской улицы.

Ранее в Москве, в квартире жилого дома было найдено мумифицированное тело мужчины. Труп пролежал в квартире не менее полугода, в результате чего почти лишился мягких тканей и успел превратиться в мумию. Тело направлено в морг для проведения экспертизы и установления причины смерти.

3 января в Москве в одном из номеров московского отеля Vertical Boutique нашли мумифицированное тело женщины. Следов насильственной смерти на теле погибшей не было. Труп находился на кровати в одном нижнем белье.