Под окнами дома в Казани обнаружено тело федерального судьи Baza: в Казани обнаружено тело федерального судьи Артема Бартенева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Казани обнаружено тело 42-летнего федерального судьи Артема Бартенева. По данным канала, тело мужчины нашли под окнами многоквартирного дома на проспекте Ямашева.



По сообщению Baza, 42-летний судья мог выпасть с 12-го этажа.

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