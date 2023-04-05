Пилот приземлившегося в Брянской области самолета был вооружен

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Пилот украинского самолета Аэропракт А-22 «Летучая лисица», приземлившегося в Брянской области, был вооружен автоматом АКС-74, фотографии с места посадки опубликовал Telegram-канал Baza. Оружие было присыпано землей. Кроме того, были обнаружены патроны к автомату и бронежилет.

По информации канала, пилот пытался бежать, однако его настигли сотрудники Росгвардии и спецслужб. Появилось видео допроса мужчины.

После задержания Росгвардией он сообщил, что является гражданским пилотом, а не военным. По его словам, он выполнял обычное задание за 50 тысяч гривен — от него требовалось сделать фото по команде своего ведущего. По предварительной версии, в действительности пилот занимался разведкой по заданию ВСУ.

Задержанный добавил, что автомат и бронежилет ему дали для защиты.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что пилот направлялся в сторону нефтепровода «Дружба», чтобы сбросить на него взрывное устройство. По данным канала, пилот самолета ранее в паре с еще одним Аэропрактом уже пересекал российскую границу и пытался сбросить взрывное устройство на вышку сотовой связи, однако тогда воздушным судам удалось скрыться.