Стало известно, куда летел украинский самолет под Брянском Mash: украинский самолет направлялся к нефтепроводу «Дружба»

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Аэропракт А-22

Telegram-канал Mash сообщает, что украинский самолет, упавший в Брянской области, направлялся в сторону нефтепровода «Дружба». По информации канала, рухнувший Аэропракт А-22 «Летучая лисица» летел на объект для сброса бомбы. Пилот, который был задержан, прежде уже нарушал госграницу России.

По данным Mash, пилот самолета ранее в паре с еще одним Аэропрактом уже пересекал российскую границу и пытался сбросить взрывное устройство на вышку сотовой связи. Тогда воздушным судам удалось скрыться.

По информации Telegram-канала SHOT, украинский А-22 сбили из стрелкового оружия. Аэропракт получил повреждения, впоследствии пилоту пришлось совершать аварийную посадку.

5 апреля погрануправление ФСБ России сообщило, что украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск в Клинцовском районе Брянской области. Пилота воздушного судна задержали сотрудники погранотряда, в отношении нарушители государственной границы РФ проводится разбирательство. СМИ опубликовали фото летчика в момент задержания. Сведений о пострадавших либо разрушениях на земле не поступало.