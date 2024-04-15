Петербурженка перебегала дорогу и дважды попала под колеса МВД: в Петербурге перебегавшую дорогу женщину переехали два автомобиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, переехали два автомобиля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Она попала в больницу в тяжелом состоянии, личность устанавливается.

Инцидент произошел на улице Седова вечером в пятницу, 14 апреля. Сначала пешеход попала под колеса Nissan Qashqai, а после ее отбросило на встречную полосу, где на женщину наехал автомобиль Toyota Avensis.

Пострадавшая, на вид лет 40, личность которой в настоящий момент не установлена, госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят проверку в связи с инцидентом. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Петербурге во дворе дома на улице Первого Мая водитель авто Vortex Tingo сбил 10-летнего ребенка на электросамокате. Предварительно, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что колеса машины проехали по голове мальчика. Пострадавшего доставили в больницу им. Раухфуса в крайне тяжелом состоянии.

Отец сбитого ребенка нашел алкоголь в автомобиле предполагаемого виновника ДТП. Исходя из видео, которое снял родитель пострадавшего, на заднем сиденье авто было несколько бутылок с пивом.