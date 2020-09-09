Песков ответил на вопрос о беседе Путина и Дегтярёва в онлайн-режиме

https://static.news.ru/photo/890357b8-f34c-11ea-8d07-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщил, состоятся ли онлайн-переговоры главы государства Владимира Путина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым.

По его словам, в ближайшее время беседа не планируется.

Подобные видеоконференции появляются достаточно оперативно, поэтому этого нельзя исключать, — добавил он.

Ранее Дегтярёв заявил о планах попросить о встрече с российским лидером, после объезда всей территорию края, чтобы доложить ему об обстановке в регионе. С момента назначения на пост он успел побывать в Ванинском, Советско-Гаванском, Верхнебуреинском и других районах.

20 июля во время переговоров с Путиным, когда тот предложил возглавить регион, Дегтярёв пообещал через месяц доложить о состоянии дел в крае. 31 июля Дегтярёв вновь заявил, что 20 августа намерен доложить главе государства о ситуации в регионе и внести предложения по развитию Хабаровского края.

Как писал NEWS.ru, ранее врио губернатора Хабаровского края сообщил, что подал необходимые документы для оформления ипотеки. Согласно сведениям о доходах, в собственности Дегтярёва и его семьи нет недвижимого имущества. Так, в 2019 году он заработал 5 400 816,55 рублей, его супруга — 470,5 тысячи рублей. Также она владеет автомобилем Mercedes Benz GLS 350D.