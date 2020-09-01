Дегтярёв начал оформление ипотеки для покупки жилья в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/da4aeaa2-ec56-11ea-8a23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что подал необходимые документы для оформления ипотеки.

По словам главы региона, у него будет ипотека под 7,5%. Он собирается вложить все свои накопления в покупку нового жилья, однако этих денег не хватает.

Могу сказать, что у меня волосы просто на голове шевелятся от цен на жильё, — отметил Дегтярёв во время своей прямой линии в соцсетях.

Он добавил, что собирается бороться с высокими ценами на жильё в Хабаровске. Крупные строительные компании из других регионов, зайдя на этот рынок, смогут создать конкуренцию в сфере жилищного строительства. Это позволит снизить стоимость в новостройках.

В конце июля врио губернатора сообщал, что его супруга и младший сын должны в ближайшие недели приехать в Хабаровск. Всего у него четверо детей, младшему — три месяца. 14 августа семья воссоединилась. Дети будут учиться в местной школе.

Как писал NEWS.ru ранее, сведения о доходах Дегтярёва опубликованы на портале регионального правительства. Согласно документу, в собственности Дегтярёва и его семьи нет недвижимого имущества. Так, в 2019 году Дегтярёв заработал 5 400 816,55 рублей, его супруга — 470,5 тысячи рублей. Также она владеет автомобилем Mercedes Benz GLS 350D.