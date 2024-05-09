Пассажирский самолет аварийно сел из-за неубранного шасси Самолет рейса Котлас — Раменское аварийно сел из-за неубранного шасси

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Котласа в Раменское, совершил аварийную посадку в аэропорту Кирова, сообщает телеканал РЕН ТВ. Посадка произошла в аэропорту Победилово в 19:10 мск.

По предварительным данным, причиной аварийной посадки стала неубранная передняя стойка шасси после взлета из Котласа. По данным издания, на борту самолета находилось 37 человек, включая членов экипажа. Другие подробности инцидента выясняются.

Ранее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге экстренно сел самолет рейса Калининград — Москва. По причине технической неисправности в салоне выпали кислородные маски. На борту находилось 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто не пострадал.

Также сообщалось, что пассажир «Уральских авиалиний» подрался с экипажем на борту самолета в Краснодарском крае. Пассажиров рейса Москва — Сочи час держали в душном самолете. Когда несколько людей захотели выйти на свежий воздух, ситуация накалилась.

До этого у самолета российской авиакомпании S7 отказал двигатель во время посадки в аэропорту Казани. Инцидент произошел с лайнером Airbus A320, выполнявшим дневной рейс из Новосибирска в столицу Татарстана.