Пассажир «Уральских авиалиний» подрался с экипажем на борту самолета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажир «Уральских авиалиний» подрался с экипажем на борту самолета в Краснодарском крае, передает Telegram-канал Mash. Пассажиров рейса Москва — Сочи час держали в душном самолете. Когда несколько людей захотели выйти на свежий воздух, ситуация накалилась.

Как рассказали пассажиры, у лайнера нашли неисправность перед вылетом, однако никого из самолета выпускать не стали. Кондиционеры при этом отключили. По словам очевидцев, одному из пассажиров стало плохо и он попросил воды у бортпроводника, но тот в ответ кинул бутылку в мужчину. Пострадавшему потребовалась помощь скорой помощи, а часть пассажиров снялась с рейса.

В пресс-службе авиакомпании рассказали, что борт задержали на 1,5 часа, а кондиционер не работал из-за сбоя компьютера. Пассажиров не стали выпускать, чтобы сократить время задержки.

Ранее комиссия Росавиации закончила повторное расследование по делу об аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» 12 сентября на поле близ села Убинского Новосибирской области. В ведомстве советуют уволить двух топ-менеджеров компании, которые не обеспечили уровень профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании.