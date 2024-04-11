Росавиация потребовала уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний» «Известия»: Росавиация хочет уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Комиссия Росавиации закончила повторное расследование по делу об аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» 12 сентября на поле близ села Убинского Новосибирской области, передают «Известия». В ведомстве советуют уволить двух топ-менеджеров компании, которые не обеспечили уровень профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании.

Вынужденная посадка самолета в поле произошла в результате множественных нарушений и ошибок, допущенных экипажем, которые привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром, — сказано в отчете.

Ранее пассажирский самолет Airbus «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку. Воздушный борт приземлился на грунт в сельской местности неподалеку от села Убинского Новосибирской области. Все 156 пассажиров остались целы. Уточнялось, что перед приземлением пассажирский самолет подал сигнал тревоги и изменил курс полета.

До этого в самолете «Аэрофлота» на высоте примерно 11 тысяч метров случился пожар — вспыхнул терминал для безналичной оплаты. На борту, следовавшем рейсом в Стамбул, находились 138 пассажиров. В какой-то момент они почувствовали запах гари, который шел от места, где находился терминал по безналичной оплате за услуги на борту. Аппарат оперативно поместили в емкость с водой, в результате чего последствий удалось избежать.

11 марта самолет, летевший из Москвы в Касабланку, был вынужден экстренно сесть в аэропорту марокканского города Танжер. По предварительный данным, у борта взорвался правый двигатель. Как рассказали очевидцы, за час до посадки раздался громкий хлопок в районе правой турбины воздушного судна, после этого самолет кренило на правую сторону.