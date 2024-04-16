В Пулково экстренно сел самолет с 188 пассажирами В Пулково экстренно сел самолет рейса Калининград — Москва с 188 пассажирами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге экстренно сел самолет рейса Калининград — Москва, сообщает Западное межрегиональное следственное управление СК России. По причине технической неисправности в салоне выпали кислородные маски. На борту находилось 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто не пострадал.

16 апреля 2024 года поступило сообщение о том, что самолет, следовавший маршрутом Калининград — Москва, запросил аварийную посадку в связи с технической неисправностью в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, — говорится в сообщении.

По факту аварийной посадки проводится доследственная проверка. Следователи осматривают судно, выясняются причины произошедшего.

Ранее в самолете «Аэрофлота» на высоте примерно 11 тысяч метров вспыхнул терминал для безналичной оплаты. На борту находились 138 пассажиров. ЧП произошло в салоне Boeing 737–800. В какой-то момент авиапассажиры почувствовали запах гари, который шел от места, где находилось платежное устройство.

До этого в США у Boeing 737–800 авиакомпании Southwest Airlines на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Денвера оторвалась обшивка одного из двигателей. Самолет с 135 пассажирами на борту, направлявшимися в Хьюстон, пришлось развернуть через 25 минут после вылета. Никто при ЧП не пострадал.