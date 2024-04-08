Испуганные пассажиры сняли на видео разлетевшуюся в полете обшивку самолета WT: в США экстренно посадили Boeing из-за оторвавшейся обшивки двигателя

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В США у Boeing 737–800 авиакомпании Southwest Airlines на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Денвера оторвалась обшивка одного из двигателей, пишет The Washington Times. Самолет с 135 пассажирами на борту, направлявшимися в Хьюстон, пришлось развернуть через 25 минут после вылета.

Во время полета на высоте 3140 метров экипаж объявил о чрезвычайной ситуации, сообщив о произошедшем. Boeing направился обратно в Денвер. Всех пассажиров и шесть членов экипажа высадили. Они смогли вылететь в Хьюстон через несколько часов на другом лайнере. Никто при ЧП не пострадал.

В авиакомпании отметили, что персонал технического обслуживания проверяет самолет. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование инцидента с сорванной обшивкой.

Мы приносим извинения за неудобства, связанные с их задержкой, но уделяем первоочередное внимание обеспечению максимальной безопасности наших клиентов и сотрудников, — сказано в сообщении Southwest Airlines.

Ранее авиастроительная корпорация Boeing выплатила компании Alaska Airlines $160 млн в качестве компенсации за инцидент с экстренной посадкой Boeing 737 MAX, у которого оторвался иллюминатор во время полета. Все средства будут направлены на возмещение неполученной прибыли.