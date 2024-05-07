У самолета российской авиакомпании отказал двигатель при посадке У самолета S7 отказал двигатель при посадке в аэропорту Казани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У самолета российской авиакомпании S7 отказал двигатель во время посадки в аэропорту Казани, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина». Инцидент произошел с лайнером Airbus A320, выполнявшим дневной рейс из Новосибирска в столицу Татарстана.

По данным канала, экипаж доложил об отказе левого двигателя на этапе снижения на высоте 6400 метров. Командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. Спустя 20 минут самолет благополучно приземлился. Лайнер отстранили от полетов.

В начале марта самолет, который направлялся из Санкт-Петербурга в Челябинск, экстренно вернулся в Пулково. Борт сделал петлю и вернулся к аэропорту отправления. Командир воздушного судна доложил об отказе левого двигателя и подал сигнал срочности. Борт совершил успешную посадку, информации о пострадавших не поступало.

Накануне десятки пассажиров самолета авиакомпании Condor пожаловались на сильную тошноту и рвоту. Ситуация возникла в ходе рейса с африканского острова Маврикий в Европу. Во время полета недомогание почувствовали 70 из 290 пассажиров. После приземления авиалайнер встретили сотрудники экстренных служб. Авиакомпания начала расследование случившегося.