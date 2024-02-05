Российские следователи рассматривают несколько версий крушения вертолета Ми-8 МЧС России в Карелии, в число которых ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники, передает ТАСС со ссылкой на сотрудника оперативных служб. По его словам, экипаж в ходе полета о каких-либо неисправностях не сообщал. Перед вылетом из Петрозаводска борт прошел все обязательные процедуры, уточнил собеседник.