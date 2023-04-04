Ответственность за убийство Татарского взяли на себя сторонники Пономарева Национальная республиканская армия взяла на себя ответственность за убийство Татарского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ответственность за убийство военкора Владлена Татарского взяла на себя питерская колонна так называемой Национальной республиканской армии, связанной с бывшем депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В своем Telegram-канале ее представители заявили о непричастности к произошедшему иностранных спецслужб. Ранее эта партизанская организация взяла на себя убийство журналистки Дарьи Дугиной.

Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста <...>, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб, — говорится в сообщении.

Они также отрицают причастность Дарьи Треповой к убийству. Радикалы призвали российских правозащитников оказать помощь Треповой и «другим невинным людям».

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел вечером 2 апреля. В тот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Корреспондент погиб.

Взрывное устройство было заложено в статуэтку, которую Татарскому подарила девушка по имени Дарья Трепова. Она арестована на два месяца.

В августе Пономарев озвучивал свою версию убийства журналистки Дарьи Дугиной, тогда он назвал себя и свои медиаресурсы рупором Национальной республиканской армии.