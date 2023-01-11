«Отрезали палец»: ополченец из ДНР рассказал об украинском плене Ополченец из ДНР Кудрявцев: в украинском плену пырнули ножом, били током и отрезали палец

Фото: Edgar Gutiarrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ополченец из ДНР Леонид Кудрявцев, который вернулся из украинского плена по обмену в конце 2022 года, заявил, что на одном из допросов ему отрезали палец. Были и другие издевательства в плену — его пырнули ножом и били током, рассказал он РИА Новости.

Вначале меня в гараже держали в каком-то поселке <...>. В основном избивали больше. Ножом просто ударили, они до утра допрашивали, потом утром заломали и палец отрезали, — отметил ополченец.

В ряды ополчения ДНР Кудрявцев вступил в 2015 году, из украинского плена его обменяли 1 декабря.

По его словам, после первого допроса его перевезли, предположительно, в Авдеевку. Там издевательства продолжились. Украинских военных интересовали данные о количестве и расположении военной техники, о позициях, которые занимали ополченцы ДНР. Кудрявцева, как он уверяет, пытали током.

Три часа еще допрашивали, током били, — рассказал он.

Ранее Следственный комитет РФ зафиксировал очередные факты пыток российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Так, один из них рассказал, что во время допросов его неоднократно избивали руками и ногами, в результате чего у него полностью выбиты верхние передние зубы. Кто именно наносил удары, он не видел, так как ему на голову был надет мусорный пакет.