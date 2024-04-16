Открывшего стрельбу по полицейским жителя Коммунара отправили в СИЗО Суд заключил под стражу подозреваемого в стрельбе по полицейским в Коммунаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гатчинский городской суд заключил под стражу 49-летнего жителя Коммунара, подозреваемого в стрельбе по полицейским, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области. Ему вменяют статью о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Мужчине грозит пожизненное заключение.

Гатчинской городской прокуратурой поддержано ходатайство органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 49-летнему местному жителю. С учетом позиции участвующего в процессе прокурора в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в сторону сотрудников полиции. В результате происшествия никто не пострадал.

Пресс-служба Санкт-Петербургского главка Росгвардии ранее опубликовала видео со штурма квартиры подозреваемого. Операция по задержанию проходила вечером 14 апреля в городе Коммунаре Гатчинского района Ленинградской области. В ходе штурма никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по стражам порядка вечером 14 апреля. До этого у него возник конфликт с соседом по дому. Никто из силовиков не пострадал.