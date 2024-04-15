Росгвардия показала на видео штурм квартиры стрелка из Коммунара Росгвардия показала кадры задержания подозреваемого в стрельбе по полицейским

Фото: t.me/rosgvard78

Пресс-служба Санкт-Петербургского главка Росгвардии опубликовала видео со штурма квартиры 49-летнего мужчины, подозреваемого в стрельбе по полицейским. Операция по задержанию проходила вечером 14 апреля в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области. В ходе штурма никто не пострадал, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Накануне вечером сотрудники СОБР «Гранит» Росгвардии задержали местного жителя, открывшего стрельбу из ружья по полицейскому, прибывшему по вызову о нарушении общественного порядка, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по стражам порядка вечером 14 апреля. До этого у него возник конфликт с соседом по дому. Никто из силовиков не пострадал.

Утром 15 апреля стало известно о конфликте со стрельбой у станции метро «Проспект Большевиков» в Санкт-Петербурге. При задержании стрелок заявил, что применил аэрозольный пистолет в целях самообороны после того, как у него произошел конфликт с неизвестным ему мужчиной. Оружие изъяли, оно оказалось незарегистрированным.

Накануне сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве по факту стрельбы в ресторане на улице Ворошилова. Ее устроил 44-летний помощник областного депутата, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.