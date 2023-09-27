Отец сдал полиции мать, истязавшую троих детей Жительницу Казани подозревают в истязании троих малолетних детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Казани мать троих детей подозревают в истязании дочерей 12 лет, четырех лет и восьми месяцев, сообщает СУ Следственного комитета по Татарстану. Во время одного из эпизодов насилия старшая девочка позвонила отцу, который находился на работе, и тот вызвал полицию.

Семья жила в квартире одного из домов в Авиастроительном районе. 26 сентября мать много выпила и избила троих дочерей. Старшая девочка сообщила о произошедшем отцу и тот сразу же приехал с работы домой, вызвав на место случившегося сотрудников полиции и медиков.

В отношении женщины возбуждено два уголовных дела по ст. 117 ч. 2 УК РФ (Истязание) и ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка). Устанавливаются детали произошедшего. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Ранее в подмосковном Красногорске в ЖК «Митино О2» женщина избила ногами ребенка на детской площадке. Местная жительница запечатлела неизвестную на видео. На кадрах видно, как женщина стоит перед мальчиком на качелях, бьет его, после чего отвлекается на очевидицу, заметив, что та снимает ее на телефон.