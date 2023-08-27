Опубликовано видео уничтожения «Ланцетом» американской артсистемы М777

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения беспилотником «Ланцет» американской артсистемы M777 на Краснолиманском направлении. На кадрах видно, как украинские военнослужащие пытались замаскировать технику, однако артиллерийское орудие было уничтожено точным ударом барражирующего боеприпаса.

Ранее канал публиковал видео уничтожения «Ланцетом» самоходной гаубицы «Цезарь», полученной ВСУ в качестве военной помощи от Франции. Удар по гаубице был нанесен на Южно-Донецком фронте. В середине августа военкор Евгений Поддубный сообщил в Telegram, что беспилотник «Ланцет» поразил на Запорожском направлении американский бронетранспортер Stryker, впервые замеченный в зоне проведения спецоперации. По словам военкора, украинские войска получили от США около 100 таких бронетранспортеров.

Военный корреспондент Андрей Руденко до этого опубликовал кадры, на которых запечатлена работа беспилотника «Ланцет» отдельного батальонно-тактического формирования «Каскад». Операторы точным ударом уничтожили танк на Угледарском направлении. Еще ранее на видео попали моменты уничтожения «Ланцетами» украинского бронеавтомобиля «Казак» на Ореховском направлении и немецкого танка.