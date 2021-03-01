Оплату проезда «лицом» введут в московском метро к концу года

https://static.news.ru/photo/afdaf43a-7b3d-11eb-8221-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бесконтактную оплату проезда через систему распознавания лиц Face Pay планируют запустить на всех станциях Московского метрополитена до конца 2021 года. Об этом сообщил замначальника предприятия — глава службы безопасности Андрей Кичигин.

До конца года оплата с Face Pay будет доступна пассажирам по всему метрополитену, — сообщил Lenta.ru Кичигин.

Он отметил, что система распознавания лиц призвана, прежде всего, обеспечивать безопасность. Такие системы уже отлично зарекомендовали себя в Лондоне, Сингапуре и Дубае.

По словам Кичигина, Face Pay уже начали тестировать на кассах и у турникетов московского метро. Этот сервис похож на стандартную оплату покупок смартфоном, когда личность в платёжной системе подтверждается с помощью распознавания лица.

Распознавание лиц может представлять опасность только для преступников. Для остальных 99,9% пассажиров оно лишь помогает повысить комфорт и обеспечить безопасность поездок, — подчеркнул специалист.

По его словам, с сентября 2020 года, когда в метро запустили систему распознавания лиц, задержано уже порядка 900 человек, подозреваемых в совершении серьёзных преступлений. Также благодаря системе были найдены и возвращены в семьи 25 детей и подростков.

Как писал NEWS.ru, столичное метро оборудуют современной системой слежения, которая позволит распознавать лица, отслеживать скопления людей и считать их. Для этого в подземку закупят мультимедийные экраны с вышеперечисленными функциями. Соответствующий тендер размещён на портале госзакупок. Власти Москвы намерены потратить на оборудование 932 млн рублей, куда входят и покупка, и установка 316 экранов с камерами. Их разместят на 85 станциях метро. При этом ГУА «Московский метрополитен» опроверг информацию о специальных функциях камер. Однако в технической документации тендера эти функции указаны. Эксперты предполагают, что новая система слежения также может использоваться для сбора маркетинговой информации в рекламных целях.