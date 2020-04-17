Операторы по вывозу мусора могут остановить работу в 20 регионах

https://static.news.ru/photo/bb783bca-80b8-11ea-995b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Российского экологического оператора (РЭО) сообщили о возможном прекращении работы региональных операторов по вывозу мусора в 20 российских регионах.

Риск приостановки деятельности регоператоров в 20 субъектах РФ до 1 июня 2020 года: Республика Дагестан, Республика Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Республика Алтай, Вологодская область, Кемеровская область, Орловская область, Магаданская область, Псковская область и других регионах, — говорится в сообщении.

Аналитики подчёркивают, что число регионов, где складывается критическая ситуация с финансовым состоянием, может значительно вырасти. По их прогнозам, оно достигнет 35, сообщает ТАСС.

На сегодняшний день создан оперативный штаб для помощи региональным компаниям. Отмечается, что 17 из них уже угрожало полное банкротство.

NEWS.ru писал ранее об опасениях коммунальщиков Приволжья. По их словам, из-за карантинных мер в регионе растёт число отходов, которое может привести к экологической катастрофе.