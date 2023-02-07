Около Курильских островов произошло землетрясение

Фото: Sholaita Iriawan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН. Землетрясение случилось в 17:45 по местному времени (9:45 мск). Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

189 км от города Северо-Курильск. Глубина эпицентра 42 километра, магнитуда 5.8, — отмечено на карте сейсмоактивности.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более одного миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. Сообщений о пострадавших гражданах РФ в диппредставительства не поступало. Пострадала также соседняя Сирия.

По данным на утро 7 февраля, в результате землетрясения погибли 4737 человек. Как утверждает глава турецкого Управления по ЧС (AFAD) Юнус Сезер, катастрофа унесла жизни 3381 жителя страны, кроме этого 20 424 человека получили различные травмы. Сирийские власти сообщили, что при землетрясении погибли 1356 человек, 3419 жителей были ранены.