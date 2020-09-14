«Охотившийся» на ЛГБТ в Екатеринбурге атаман зарабатывал для РПЦ

https://static.news.ru/photo/4f1d1576-f6ac-11ea-ab42-fa163e074e61_660.jpg Олег Сененко Фото: олег сененко/mail.ru

Один из организаторов казачьего анти-ЛГБТ патруля в Екатеринбурге пытался заработать на иностранных активах по благословению экс-владыки екатеринбургской епархии Викентия. Об этом атаман станицы Горный Щит Олег Сененко рассказал, комментируя опубликованный ранее компромат.

В соцсетях накануне появилась информация, что в начале 2000-х он, будучи священником, участвовал в приобретении облигаций Федеральной резервной системы США на сумму 500 млн рублей, которые положил в иностранный банк. Но в 2011-м, когда Викентия отравили в Среднюю Азию, новый глава епархии лишил Сененко права представлять РПЦ за рубежом.

У меня есть имущество, но это не американского банка облигации. Это исторические документы, и это частная собственность. Их владелец умер. РПЦ не имеет к этому отношения, но владыка Викентий благословил мне при успешной реализации проекта помогать священникам или матушкам, оставшимся без кормильцев — об этом есть документ, — заявил Сененко URA.RU.

Ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге проводил на прошлой неделе ряд мероприятий под общим названием «Неделя гордости». В большинстве случаев в ход этих акций так или иначе вмешивались казаки. Например, они пришли к бару, где проходила распродажа вещей ручной работы, с иконой.

Ранее NEWS.ru писал, что уральские казаки обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой запретить акции ЛГБТ в Екатеринбурге. Казаков поддержали представители национальных диаспор, а также религиозных конфессий. Руководитель свердловских мусульман имам Хазрат, присутствующий на сходе, также пошутил, что в Библии и Коране нет расхождений в том, как относиться к лицам нетрадиционной ориентации.