Ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлены Росавиация продлила ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 21 декабря

Фото: vk.com/platov_airport

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 декабря 2022 года, сообщается на сайте Росавиации. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — сказано в сообщении.

Пассажирские рейсы в аэропорты на юге и в центре страны приостановлены с конца февраля. Ограничения ввели после начала спецоперации. В прошлый раз режим ограничения полетов продлевался до 15 декабря.

В ноябре директор по авиационной коммерции группы «Аэродинамика», которая управляет аэропортом Сочи, Александр Никонов заявил, что у курортного аэропорта к 2026 году может появиться новый пассажирский терминал. По его словам, разработка его мастер-плана будет закончена в 2023 году. Он уточнил, что общие инвестиции в инфраструктурные проекты аэропорта должны составить более 20 млрд рублей.

Пассажиров «Аэрофлота» ранее лишили доступа к развлекательным стриминговым сервисам на борту. Перевозчик объяснил это прекращением предоставления услуги со стороны зарубежных партнеров.