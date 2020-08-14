Оговорка ямальского чиновника взорвала социальные сети

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Журналисты inkazan.ru отправились на поиски «магов и волшебников» в Казани. Как выяснилось, сейчас магический бизнес в городе практически ушел из социальных сетей и найти подобные услуги, чаще всего, можно в соседних регионах. Так, журналистам удалось связаться с некой Марией, объявление которой начинается с фразы: «Мои методы жестоки, но действенные, Казань». Примечательно, что номер кудесницы зарегистрирован в Челябинской области.

Башкирия

В Башкирии чиновница заявила, что многодетные семьи не хотят работать, потому что их полностью устраивает существование на социальные пособия. Как пишет mkset.ru , так она прокомментировала ситуацию с безработицей в Нефтекамске.

Нижегородская область

Нижегородская прокуратура запросила пожизненный срок для убийцы собственной семьи, пишет newsnn.ru . Трагедия произошла в Выксе, когда 39-летний мужчина на глазах у своей 8-летней дочери топором зарубил экс-супругу и её родителей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Удмуртия

В Удмуртии на главу отдела по надзору за опасными и сложными объектами Главного управления по госнадзору завели уголовное дело, пишет udm-info.ru . Чиновницу обвиняют во взятках и покровительстве одной из местных компаний.

Ростовская область

В Таганроге будут судить мужчину за избиение беременной сотрудницы избирательной комиссии по поправкам к Конституции РФ, пишет rostovgazeta.ru . В день голосования он в пьяном состояние ворвался на участок, попытался разбить урну и ударил женщину.

Приморье

В Приморье местные жители засняли плывущего по морю гималайского медведя, пишет vostokmedia.com . Животное находилось достаточно далеко от берега, при этом спокойно пересекало морскую гладь..

Омская область

В Омске местные жители продолжают следить за судьбой военного вертолета. Как пишет gorod55.ru , военную машину уже не первый раз перемещают по городу. Теперь, с помощью пожарного крана, вертолет оставили на площадке возле фитнес-клуба. Примечательно, что у техники отсутствуют лопасти.

vk.com/inci55

Оренбургская область

В Оренбурге рабочего приговорили к 18 месяцам тюрьмы и штрафу почти в 800 тысяч рублей за причинение смерти по неосторожности. Как пишет 56orb.ru , ранее мужчина завел автомобиль МАЗ, когда сзади находился его коллега, и большегруз задавил мужчину.

Карелия

В Петрозаводске пьяный водитель устроил гонки с сотрудниками ГИБДД. Как сообщает karelinform.ru , полицейские преследовали нарушителя на скорости в 160 км/ч. пока тот не остановился на трассе. Он попытался скрыться на своих двоих, но был пойман сотрудниками.

Тюменская область

В Тюменской области высыхают древние озёра, сообщает nashgorod.ru . Вода уходит из-за того, что неизвестные лица сняли задвижки на трубах озёрных дамб, обеспечивающих стабильность уровня воды в озёрах. Иссушение может убить животный и растительный мир местной экосистемы и привести к экологической катастрофе.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Хабаровский край

Жители Хабаровского края протестуют против уничтожения единственного пляжа, который отдали под строительство угольного терминала. Как сообщает transsibinfo.com , при утверждении проекта не было получено положительной экологической экспертизы, то есть строительные работы ведутся незаконно. Местные жители жалуются, что пейзаж напоминает пустыню: все деревья рядом с пляжем вырубили и вывезли.

Ставропольский край

Министерство природы Ставропольского края отказалось проверить информацию о выбросе химикатов на заводе в Ставрополе из-за пандемии коронавируса. Как пишет newstracker.ru , в ночь на 13 июля предприятие «Люминофор» выбросил в атмосферу химикаты. По информации Минприроды, сотрудники ведомства не получали никаких сообщений об аварийных выбросах, а проверять информацию не будут из-за действующих ограничений.

Челябинская область

В Челябинской области нашли опасный склад с пестицидами и химикатами. Как сообщается на портале «Курс дела» , вещества хранились с грубыми нарушениями, а сотрудник склада не проходил никакого обучения по безопасной работе с химикатами. Помещение принадлежит предприятию, которое занимается удобрениями.

ХМАО

Оговорка ямальского чиновника взорвала социальные сети и спровоцировала волну публикаций в местных СМИ. Как сообщает muksun.fm , словосочетание «на Ямале» из уст председателя Торгово-промышленной палаты ЯНАО Сергея Носкина прозвучало нецензурно. Одно из местных изданий посвятило этой теме большую статью, в которой детально проанализировало оговорку, в том числе и по методу «Фрейда».

Волгоградская область

В Волгоградской области оздоровительный отдых оказался дороже, чем поездка на море, сообщает издание novostivolgograda.ru . При этом регион занял место в ТОП-5 среди южных субъектов России с самым доступным санаторно-курортным летним отдыхом — за сутки в волгоградском санатории с проживанием, питанием и лечением отдыхающим придется заплатить 3700 рублей.

Свердловская область

Депутат гордумы Екатеринбурга предложил создать купюру в 300 рублей с изображением столицы Урала. Как сообщает издание tagilcity.ru , Андрей Пирожков уверен, что банкнота может стать хорошим подарком к 300-летию Екатеринбурга. Отмечается, что также могут появиться купюры номиналом 20, 50 и 3000 рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакасия

В Хакасии опасаются прихода бубонной чумы из Тувы. Как сообщает newkhakasiya.online , в соседнем регионе выявили возбудители опасного заболевания, которое попало на территорию России из Монголии. Там проводится вакцинация и вводятся ограничения на передвижение туристов.

Новосибирская область