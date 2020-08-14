Оговорка ямальского чиновника взорвала социальные сети

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
Журналисты inkazan.ru отправились на поиски «магов и волшебников» в Казани. Как выяснилось, сейчас магический бизнес в городе практически ушел из социальных сетей и найти подобные услуги, чаще всего, можно в соседних регионах. Так, журналистам удалось связаться с некой Марией, объявление которой начинается с фразы: «Мои методы жестоки, но действенные, Казань». Примечательно, что номер кудесницы зарегистрирован в Челябинской области.
Башкирия
В Башкирии чиновница заявила, что многодетные семьи не хотят работать, потому что их полностью устраивает существование на социальные пособия. Как пишет mkset.ru, так она прокомментировала ситуацию с безработицей в Нефтекамске.
Нижегородская область
Нижегородская прокуратура запросила пожизненный срок для убийцы собственной семьи, пишет newsnn.ru. Трагедия произошла в Выксе, когда 39-летний мужчина на глазах у своей 8-летней дочери топором зарубил экс-супругу и её родителей.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Удмуртия
В Удмуртии на главу отдела по надзору за опасными и сложными объектами Главного управления по госнадзору завели уголовное дело, пишет udm-info.ru. Чиновницу обвиняют во взятках и покровительстве одной из местных компаний.
Ростовская область
В Таганроге будут судить мужчину за избиение беременной сотрудницы избирательной комиссии по поправкам к Конституции РФ, пишет rostovgazeta.ru. В день голосования он в пьяном состояние ворвался на участок, попытался разбить урну и ударил женщину.
Приморье
В Приморье местные жители засняли плывущего по морю гималайского медведя, пишет vostokmedia.com. Животное находилось достаточно далеко от берега, при этом спокойно пересекало морскую гладь..
Омская область
В Омске местные жители продолжают следить за судьбой военного вертолета. Как пишет gorod55.ru, военную машину уже не первый раз перемещают по городу. Теперь, с помощью пожарного крана, вертолет оставили на площадке возле фитнес-клуба. Примечательно, что у техники отсутствуют лопасти.
vk.com/inci55
Оренбургская область
В Оренбурге рабочего приговорили к 18 месяцам тюрьмы и штрафу почти в 800 тысяч рублей за причинение смерти по неосторожности. Как пишет 56orb.ru, ранее мужчина завел автомобиль МАЗ, когда сзади находился его коллега, и большегруз задавил мужчину.
Карелия
В Петрозаводске пьяный водитель устроил гонки с сотрудниками ГИБДД. Как сообщает karelinform.ru, полицейские преследовали нарушителя на скорости в 160 км/ч. пока тот не остановился на трассе. Он попытался скрыться на своих двоих, но был пойман сотрудниками.
Тюменская область
В Тюменской области высыхают древние озёра, сообщает nashgorod.ru. Вода уходит из-за того, что неизвестные лица сняли задвижки на трубах озёрных дамб, обеспечивающих стабильность уровня воды в озёрах. Иссушение может убить животный и растительный мир местной экосистемы и привести к экологической катастрофе.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Хабаровский край
Жители Хабаровского края протестуют против уничтожения единственного пляжа, который отдали под строительство угольного терминала. Как сообщает transsibinfo.com, при утверждении проекта не было получено положительной экологической экспертизы, то есть строительные работы ведутся незаконно. Местные жители жалуются, что пейзаж напоминает пустыню: все деревья рядом с пляжем вырубили и вывезли.
Ставропольский край
Министерство природы Ставропольского края отказалось проверить информацию о выбросе химикатов на заводе в Ставрополе из-за пандемии коронавируса. Как пишет newstracker.ru, в ночь на 13 июля предприятие «Люминофор» выбросил в атмосферу химикаты. По информации Минприроды, сотрудники ведомства не получали никаких сообщений об аварийных выбросах, а проверять информацию не будут из-за действующих ограничений.
Челябинская область
В Челябинской области нашли опасный склад с пестицидами и химикатами. Как сообщается на портале «Курс дела», вещества хранились с грубыми нарушениями, а сотрудник склада не проходил никакого обучения по безопасной работе с химикатами. Помещение принадлежит предприятию, которое занимается удобрениями.
ХМАО
Оговорка ямальского чиновника взорвала социальные сети и спровоцировала волну публикаций в местных СМИ. Как сообщает muksun.fm, словосочетание «на Ямале» из уст председателя Торгово-промышленной палаты ЯНАО Сергея Носкина прозвучало нецензурно. Одно из местных изданий посвятило этой теме большую статью, в которой детально проанализировало оговорку, в том числе и по методу «Фрейда».
Волгоградская область
В Волгоградской области оздоровительный отдых оказался дороже, чем поездка на море, сообщает издание novostivolgograda.ru. При этом регион занял место в ТОП-5 среди южных субъектов России с самым доступным санаторно-курортным летним отдыхом — за сутки в волгоградском санатории с проживанием, питанием и лечением отдыхающим придется заплатить 3700 рублей.
Свердловская область
Депутат гордумы Екатеринбурга предложил создать купюру в 300 рублей с изображением столицы Урала. Как сообщает издание tagilcity.ru, Андрей Пирожков уверен, что банкнота может стать хорошим подарком к 300-летию Екатеринбурга. Отмечается, что также могут появиться купюры номиналом 20, 50 и 3000 рублей.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Хакасия
В Хакасии опасаются прихода бубонной чумы из Тувы. Как сообщает newkhakasiya.online, в соседнем регионе выявили возбудители опасного заболевания, которое попало на территорию России из Монголии. Там проводится вакцинация и вводятся ограничения на передвижение туристов.
Новосибирская область
В Новосибирске суд оправдал полицейского, который избил задержанного. Как пишет atas.info, у уволенного правоохранителя есть шанс вернуться на работу и получить денежную компенсацию. В прошлом году сотрудник патрульно-постовой службы Евгений Ширко ударил подозреваемого ногой по коленке, за что позже был уволен.