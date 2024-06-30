Огонь охватил летнее кафе в Геленджике «Кубанские новости»: в Геленджике на площади 80 «квадратов» загорелось кафе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На хуторе Джанхот (входит в городской округ Геленджика) в Краснодарском крае сгорело летнее кафе, сообщает Telegram-канал «Кубанские новости». Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Пожар начался на веранде заведения и перекинулся на два автомобиля, припаркованных рядом. На борьбу с огнем отправили 16 спасателей и пять единиц техники. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

На представленных очевидцами кадрах видно, что огонь распространился практически по всей постройке. Каркасы веранды выгорели полностью. На видео также заметно, что полыхающие искры падают на две машины, стоящие неподалеку от кафе.

Ранее пожар охватил емкости на производственной площадке по утилизации отходов на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. В МЧС сообщили, что пожару присвоили второй ранг сложности.

Жители Нижнего Новгорода также поделились видео пожара на мусорном заводе. На опубликованных кадрах можно заметить, как в зоне ЧП полыхает огонь и в небо вздымается столб дыма. По словам очевидцев, во время пожара были слышны взрывы.

Весь район, где расположена площадка по утилизации отходов, заволокло дымом, уточнили горожане. Судя по кадрам, на заводе могли происходить взрывы, поскольку с места ЧП исходили яркие вспышки света.