Очевидец раскрыла подробности смерти без вести пропавшей воспитательницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воспитательница, чей труп был найден в Санкт-Петербурге, была очень доброй, рассказала NEWS.ru мама ребенка, который ходил в группу сотрудницы детсада. Она отметила, что рядом с телом женщины лежали ножи и чеки от них.

Мы все в шоке от происходящего, не знаем, что и думать. Очень жалко ее семью и детей. Несколько дней назад Ирина Александровна вышла из дома и пропала, семья сразу начала ее искать. Она была милейший души человек, очень добрая, никогда не конфликтовала ни с кем. Сейчас читаю в интернете, что рядом с ее телом нашли чеки от купленных ножей. Если бы не это, то я бы решила, что она просто оказалась не в то время, не в том месте, и ее убили случайно, — рассказала знакомая умершей.

СМИ сообщали, что женщине было 46 лет, а на месте ЧП кроме ножей и чеков были следы обуви, шприц, полимерная колба и сумка. Тело женщины обнаружили соседи, проживавшие с ней на одном этаже.

В конце мая в городе Мурино Ленинградской области был обнаружен разлагающийся труп женщины на балконе многоэтажного дома. Тело было завернуто в полиэтилен. В полицию обратились местные жители, которые пожаловались на трупный запах.